Ariadne Artiles, el duro relato de su parto de gemelas

Ariadne Artiles ha querido compartir con sus seguidores lo difícil que fue su parto de gemelas. Desde que diera a luz a María y Julieta, la modelo se ha mostrado muy sincera sobre cómo está viviendo la maternidad ahora, con dos bebés en casa y la pequeña Ari de tres años, tres hijas fruto de su relación con José María García Fraile, hijo del mítico periodista José María García.

Así la canaria ha escrito unas palabras en un post en el que ha querido contar la realidad que ella vivió: “Abril es el mes de la concienciación de la cesárea. Y quiero celebrar que exista hoy en día esa puerta grande que hoy puede salvar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Algunos aún se atreven a decir que dar a luz mediante una cesaría no es parir a un hijo”.

La maniquí asegura que le dio muchísima pena enterarse de que no podría parir a sus hijas de forma natural: “Pero enseguida entendí que no siempre se puede elegir, que la vida ya me había regalado bastante con tremendo milagro. Entendí que hay que aprender a aceptar los cambios y fluir con ellos, este era sólo el principio del gran aprendizaje que nos esperaba”.

“Tanto los pediatras como el doctor Barber me tranquilizaron, me dijeron que podría hacer piel con piel si todo salía bien y sería una cesaría lo más parecida a un parto natural. Tenía todo el apoyo del mundo y estaba tranquila”, asegura. Aunque luego en la práctica no pudiera ser así tras perder tres litros de sangre, pero todo salió bien y, aunque no pudo ese día moverse de la cama ni ver a sus hijas.

Pero Ariadne ha querido compartir su experiencia con el fin de “no nos hagamos demasiadas expectativas, no nos juzguemos, vivamos el momento y aceptemos que ya traerlos al mundo es un milagro sea de la manera que sea. No todas las cesárea son malas ni todos los partos son buenos, cada experiencia es única y será solo nuestra”.

