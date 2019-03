Anne Hathaway publica una preciosa imagen embarazada en la playa

Anne Hathaway ha felicitado el año a todos sus seguidores de Instagram con una preciosa imagen, pero a la vez poco usual para la actriz. En la fotografía se ve como Anne luce orgullosa en bikini su barriguita de embarazada mientras disfruta de sus vacaciones en la playa.

Y es que según comenta en la foto el motivo que le llevó a publicar la imagen se debe a que descubrió que la estaba fotografiando y consideró que si esas fotos iban a ver la luz debían ser a través de ella y no de otra persona.

"Feliz 2016 para mi queridos Instafriends!", empezaba diciendo la oscarizada actriz: "Una foto en bikini mía está un poco fuera de lugar para mí. Pero mientras estaba en la playa me di cuenta de que sí este tipo de fotos va se van a ver en el mundo al menos debería ser una imagen que me hace feliz (y no ser tomada sin mi consentimiento. Y con un filtro :)", continuaba. Para terminar diciendo: "Os deseo amor, luz y bendiciones para el próximo año!".

Hathaway y su marido, Adam Shulman, se casaron en el año 2012 y este será el primer hijo para ambos que nacerá en los próximos meses.