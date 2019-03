Anne Hathaway celebra su 33 cumpleaños con una foto del día en el que sopló 5 velas

El pasado jueves 12 de noviembre, Anne Hathaway cumplió 33 años y decidió celebrarlo a través de las redes sociales compartiendo mediante un "throwback Thursday" una entrañable imagen de su infancia, 28 años atrás, cuando sopló las velas de su quinto cumpleaños.

En la instantánea de Instagram, Anne aparece sentada a la mesa chupándose los dedos con su colorida tarta, vestida con un traje blanco y azul a rayas y, tras ella, varios dibujos suyos que dejan ver el arte que corría por las venas de la niña. "Tbt al día en el que cumplí 5 años", escribió junto a la foto.

Además, la actriz se volcó con sus fans y comentó también lo agradecida que estaba con todos ellos: "No sabía que esperar de mi entrada en las redes sociales, pero no estaba para nada preparada para todo el amor y el apoyo que he tenido la suerte de recibir de todos vosotros. Habéis llenado mis 33 años de luz, felicidad y positividad y quiero que sepáis cuánto lo aprecio", escribió emocionada.