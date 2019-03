Angelina Jolie reaparece junto a sus seis hijos en el Festival de Toronto

Angelina Jolie vuelve a demostrar sus dotes como directora en su nueva película 'First They Killed My Father', una peli que se estrena el 15 de septiembre. Para presentar este nuevo proyecto, la actriz ha viajado al Festival de Cine de Toronto donde ha estado acompañada por seis personas muy especiales para ella: sus seis hijos.

La actriz y directora ha posado junto a Maddox y Pax que sí se atrevieron a pasar por el Photocall junto a su madre, al contrario que el resto que fueron algo más tímidos que sus dos hermanos. Aun así, la exmujer de Brad Pitt estuvo en todo momento pendiente de Vivienne Marcheline, Knox Leon, Shilo y Zahara y, por supuesto, de todos los fans que estuvieron esperando para ver a la actriz en la puerta del Teatro Princesa de Gales en Toronto.

El próximo día 23 de septiembre habrá pasado un año desde que Brangelina, una de las parejas más famosas y queridas de Hollywood, anunciara su separación. Recientemente, la actriz concedió una entrevista en la que asegurada que estar soltera no es algo que le guste: "No me gusta estar soltera, no es algo que yo quería. No hay nada bonito en ello. Es duro. A veces sé que doy la impresión de que puedo con todo pero lo cierto es que todo lo que intento es llegar al final del día", confesaba Angelina.