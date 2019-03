Angelina Jolie intenta zanjar la polémica sobre el estilo de Shiloh

La revista británica publica ahora las declaraciones que la actriz hizo durante su promoción de Salt en Cancún el pasado mes de junio. Angelina Jolie se despacha a gusto con quienes consideran que no debería permitir que su hija vaya vestida con ropa de chico y lleve el pelo corto.

"Shiloh me pidió llorando que le cortara el pelo"

"[La ropa que se pone Shiloh] no es una elección mía. Tengo una niña de cuatro años que tiene un carácter marcado y que me dice lo que quiere ponerse. Yo le dejo ser quien es", explica Jolie.

"La gente ve a los niños y piensa que deberían llevar cierto tipo de ropa pero yo creo que los niños deben llevar lo que quieran y expresarse, así que les ofrecemos diferentes opciones. Zahara se pone cosas rosas y con estampados de flores, muy femenina", cuenta Angelina, quien comparte con los lectores una anécdota: "Shiloh lloró y me dijo 'por favor, córtame el pelo, no lo quiero llevar largo'. No voy a dejarle crecer el pelo sólo porque alguien cree que debe ser así. Quiero que haga lo que le digan su cabeza y su corazón y ella quiere vestirse así. Yo creo que es precioso", sentencia.

