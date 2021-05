Anabel Alonso publica una foto de su mujer pocos minutos después de dar a luz

A primeros de junio del año pasado conocíamos la noticia de que Anabel Alonso se había convertido en madre junto a su pareja, la argentina Heidi Steinhardt, a los 55 años. Un niño que nació el 24 de mayo, y así de feliz lo anunciaba la actriz y presentadora a través de su cuenta de Instagram.

Pocas semanas después del nacimiento del pequeño, Anabel Alonso y Heidi decidían acudir al juzgado para oficializar su relación contrayendo matrimonio.

Desde la llegada de su pequeño, Ígor, la presentadora y actriz ha compartido con sus seguidores diferentes imágenes de su pequeño. Unas publicaciones que en ocasiones han sido tremendamente criticadas y cuestionadas.

Hace meses, su mujer, Heidi Steinhardt, rompía su silencio para denunciar públicamente los terribles comentarios homófobos a los que se enfrentan tras ser madres: "Y yo me pregunto si el niño será igual de feliz cuando pregunte por su padre", como este por ejemplo.

"A propósito de las agresiones que recibimos tanto @anabelalonso_of como yo en nuestras redes, (y sabiendo quienes me conocéis que no contesto NUNCA este tipo de comentarios porque no me gusta perder el tiempo), quiero decir: La libertad es lo más cercano a la felicidad. Y lo más preciado que pudimos conquistar a lo que largo de los siglos. El prejuicio es lo más cercano al infierno. Y lo infernal a nadie gusta, creo. El mundo está cambiando y los intolerantes pronto seráis minoría. Lo ideal sería estar a la altura del cambio social, acompañarlo y estimularlo. Lo contrario, atrasa. La maternidad y la paternidad no son patrimonio de la heteronorma, no son patrimonio de la religión ni de la cultura, de la política ni de las costumbres, tampoco de la biología. La MAPATERNIDAD es patrimonio del amor. Y el amor es potencialmente una acción al alcance de todes, para darlo y para recibirlo". Y añadió en este post: "Nuestro hijo llegó rodeado de amor, de alegría y de libertad. Y así lo vamos criar. Y a todas las personas prejuiciosas que, cobardamente, detrás de una pantalla opinan y nos juzgan sobre nuestra edad para maternar o sobre nuestra condición de pareja, os digo: GRACIAS. Gracias por mostrar la arista putrefacta de la sociedad".

Y ahora, con motivo del Día de la Madre, Anabel Alonso ha querido compartir con sus seguidores una increíble instantánea que fue tomada pocos minutos después de que Heidi diese a luz al hijo de ambas: "¡¡¡¡El día del estreno!!! ¡¡¡Feliz día mamás!!! @heidisteinhardt".

