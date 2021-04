Anabel Alonso muestra lo grande que está ya su hijo Ígor

Anabel Alonso y su pareja, Heidi Steinhardt, daban la bienvenida a su hijo Ígor en mayo del año pasado. Un momento muy especial para ambas que estaban muy ilusionadas con la llegada del bebé, y así lo compartía la actriz cuando reflexionaba sobre lo que suponía para ella haberse convertido en madre.

“Todo el mundo te dice que ser madre te va a cambiar la vida, que es increíble, pero hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro y la maravilla que es”, compartía la cómica. Y aunque alguna vez que otra han compartido alguna foto del niño, ha sido ahora cuando Anabel ha querido mostrar lo mucho que ha crecido ya su hijo cuando está a punto de cumplir un año.

En la imagen, Ígor aparece con una camiseta del Athletic Club de Bilbao el día en el que el equipo jugó la Copa del Rey frente al Barça: “No pudo ser otra vez”, comentaba Alonso junto a la imagen de su hijo agarrándose a una de las estanterías de su casa para poder mantenerse en pie.

Una escena de lo más tierna que no dudaron en comentar amigos y compañeros de profesión como Paz Vega, Bibiana Fernández o Elia Galera. Además, muchos de sus usuarios señalaron lo muy espabilado que está ya cuando no ha cumplido ni el año y está casi andando “Ha salido a mí”, decía orgullosa la intérprete. No es la primera vez que Anabel presume de niño, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Aunque Anabel ha sido siempre muy reservada con su vida privada, lo cierto es que en el programa de Toñi Moreno reveló la tragedia familiar que había rodeado a su familia cuando ella era muy pequeña, y es que perdió a dos hermanos: un niño que murió antes de nacer ella a causa de un linfoma, y una hermana que murió cuando ella tenía dos años como consecuencia de la leucemia.

Seguro que te interesa....

La desgarradora confesión de Anabel Alonso sobre la tragedia familia que vivió su familia