La primera foto de Ana Morgade con su bebé

Ana Morgade anunciaba el pasado mes de octubre que estaba embarazada de su primer hijo junto a su marido. Ahora la pareja ha dado la bienvenida a su bebé, una feliz noticia que la recién estrenada mamá compartía tras haber dado a luz desde la cama del hospital.

"Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO. Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA. Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento", escribía Ana.

Ahora Morgade ha querido compartir la primera foto de su bebé. En ella podemos verla paseando por el parque con su hijo o hija, ya que te todavía no ha revelado ni sexo ni nombre. Junto a la tierna instantánea, la televisiva ha dejado un mensaje sobre cómo se encuentra unos días después de haber dado a luz. ¡Dale arriba al play para verlo!

Sin duda alguna, seguro que a sus seguidores todavía les quedan muchas risas por delante en lo referente a la experiencia como madre de Ana, que durante los últimos meses no ha dudado en compartir el embarazo, siempre desde su característico sentido del humor. De hecho en su publicación en Twitter de su foto recién parida dejaba este mensaje: “Estoy igualita que Pilar Rubio”, y que es la naturalidad es una de las cosas más aplaudidas de ella por sus fans.

