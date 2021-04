Ana Morgade enseña cómo hace ahora la colada tras ser madre

El pasado 16 de marzo, Ana Morgade utilizaba sus redes sociales para anunciar que se había convertido en madre de su primer hijo.

Y aunque durante las primeras semanas ha mantenido en secreto el nombre y el sexo de su bebé, finalmente a través de una imagen que compartía en redes donde aparecía un gorrito bordado con el nombre la pequeña, la presentadora de 'yu no te pierdas nada' confirmaba que había tenido una niña a la que han llamado Martina.

Desde que se convirtió en madre, la cómica no ha dudado en compartir a través de redes cómo está viviendo estas primeras semanas como madre primeriza: "1. Tengo canas. 2. Tengo ojeras. 3. Tengo un bebé! Adoro esta etapa nueva y es absolutamente imposible hacer en paz nada de lo que hacía antes. NADA. Cualquier cosa que antes hacía sin pensar: cortarme las uñas, desayunar, cambiarme de ropa, CACA. Todo hay que hacerlo como una prueba del gran Prix: muy rápido y haciendo el ridículo. Y sigo estando feliz, porque siempre he estado un pelín chalada, porque me encantan los bebés (y el mío más que ninguno), y porque la oxitocina hace el resto. Por supuesto estoy sin maquillar porque si no logro hacer pis tranquila IMAGÍNATE UN EYELINER", confesaba Ana Morgade junto a esta sincera publicación con la que muchas se sintieron muy identificadas.

Esta semana, la presentadora volvía a hacer uso de sus redes para mostrar cómo hace ahora la colada con los bodys de su pequeña Martina: "La mini colada", escribe junto a la foto donde muestra los pijamas de su hija colgados en una cuerda dentro de casa. Y es que en estos primeros de vida, los bodys son como los pañales…

La naturalidad de Ana Morgade siempre ha sido muy aplaudida, pero ahora mostrando su faceta como madre, la presentadora se está convirtiendo en un referente en redes sociales mostrando esa otra cara de la maternidad que pocas se atreven a compartir.

Seguro que te interesa...

Ana Morgade anuncia con esta tierna imagen que está esperando su primer hijo