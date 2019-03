Amelia Bono muestra su espectacular figura en Instagram después de dar a luz a su cuarto hijo

Amelia Bono y Manuel Martos han vuelto a ser padres una vez más, y es que la pareja ha tenido a su cuarto hijo: Jaime. Aunque Amelia confesó que iba a tardar mucho en recuperarse, lo cierto es que la hija de Pepe Bono se ha mostrado espléndida en las redes sociales.

Así lo hemos comprobado en una imagen de Instagram, en la que aparece con ropa deportiva y ajustada, enseñando 'barriguita' (si es que tiene), tan solo diez días después de dar a luz. Cuando presentó en sociedad al recién llegado al mundo, Bono declaró en las redes sociales: "Querido Jaime, sé que me va a costar unos días recuperarme y poderme levantar con facilidad…" ¡Cualquiera lo diría!

"Bueno, pues toca empezar la recuperación. De peso me he recuperado muy bien, porque he cuidado mucho mi alimentación con un plan que me hizo Patricia Pérez, pero la elasticidad... Ay, Dios... Dándolo todo llego a la rodilla. Calculo un mes y medio para tocar tobillo", decía bromeando junto al post.

Y es que la mujer del hijo de Raphael está estupenda, después de haber sido sometida a su cuarta cesárea. Y es que más de una ya ha comentado junto a la instantánea: "Qué envidia… Ya me gustaría a mí haber estado así de bien cuando di a luz". Y es que como dice ella misma su flexibilidad, seguramente, no sea la de antes... Pero puede seguir presumiendo de 'tipazo'.