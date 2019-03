Amelia Bono y Manuel Martos dan la bienvenida a su cuarto hijo

Amelia Bono y Manuel Martos están de enhorabuena y es que ya ha nacido su cuarto hijo. Tal y como anunciaron el bebé ha sido de nuevo un niño que llegó al mundo el 27 de octubre y al que han llamado Jaime.

La feliz mamá ha sido la encargada de dar la buena noticia a través de las redes sociales publicando una bonita foto de las manos del pequeño junto a un texto donde le dedica unas emotivas palabras:

"Querido Jaime, sé que me va a costar unos días recuperarme y poderme levantar con facilidad, doy por hecho que voy a pasar unas cuantas noches durmiendo muy mal por tu culpa, por experiencia te puedo decir que me vas a dejar agotada con tantos cuidados que vas a necesitar, pero quiero que sepas una cosa antes que nada, a mí, todo eso y más, me va a valer la pena sólo por verte la carita todos los días. ¡Bienvenido, a partir de ahora tu padre y yo nos volcamos en que seas feliz el resto de tu vida!".

El matrimonio ya tenía tres hijos anteriores Jorge, de siete años, Manuel, de seis, y Gonzalo, de dos y aunque en esta ocasión les hubiera gustado que llegara la niña finalmente no pudo ser. Aunque Amelia comentó al respecto que ya se había quitado esa espinita: "Ya no tengo la espinita de no haber tenido a la niña. Porque hay que agradecer que todo venga bien, que tengo tres niños sanos y para mí es lo más importante", dijo.