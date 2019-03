Amelia Bono desmiente que esté embarazada tras los rumores por una foto en Instagram

Amelia Bono es toda un 'it girl' en las redes sociales y muchas son las seguidoras que día a día están atentas del Instagram de la hija de Bono. Hace unos días una amiga de Amelia publicó una imagen de las dos donde llevaba una camiseta 'oversize' y parecía que le hacía un pelín de tripa, algo que desató los rumores de su cuarto embarazo.

Comentarios como: "¿Estás embarazada? Estaría guay la nena", comentaba una seguidora. "¡La niña la niña!", decía otra. "Sí, sí, tiene cara de embarazada", recalcaban. "Amelia, es cierto que la caída de la camisa en tu tripita hace sospechar, ¡sería fabuloso!", añadía otra.

Todas estas especulaciones ayudaron a que el rumor cogiera fuerza y se empezara a sospechar que realmente Amelia estuviera embarazada. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que la mujer de Manuel Martos se ha visto obligada a desmentir esta información mostrando otra imagen de ella con la tripa al aire y dejando claro que de embarazo nada, de nada.

"Ante el revuelo levantado por la foto anteriormente publicada con mi amiga @ameliabono me veo en la obligación de publicar esta otra foto. Todo aclarado!!!!!! #eloversizeselleva #peroaestepasohayqueirbienapretá #buenasnochesatodos", aclaraba su amiga.

Tanto ella como su marido se han tomado estas noticas con buen humor y han declarado que por el momento no tienen pensado ampliar la familia, y tienen bastante con Jorge, Manuel y Gonzalo: "No para nada, no nos animamos. Como veis las redes sociales no hay que creer todo, para bien o para mal, de momento todavía no. Estamos muy bien así", explicaba.