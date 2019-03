Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ya son papás de una niña. La pareja ha dado la bienvenida su pequeña y, tal y como ha informado ABC News, ambas se encuentran perfectamente.

El matrimonio culmina así una feliz etapa tras iniciar su relación, comprometerse, pasar por el altar y ahora formar una familia. Y es que ambos ya coincidieron por primera vez en Broadway con ‘The Way We Get By’, para volver a reencontrarse en el rodaje de ‘The Last World’.

Sea como sea, los recién estrenados papás estarán encantados con su niña y, aunque todavía no haya fotos de la pequeña dado lo muy reservados que son ambos con su vida privada, seguro que tarde o temprano podremos verle la carita.

¡Enhorabuena papás!