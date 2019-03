Amanda Seyfried está embarazada de su primer hijo junto a Thomas Sadoski

Amanda Seyfried está embarazada. Su incipiente barriguita fue el centro de atención de un acto promocional de Givenchy, al que la actriz acudió con un vestidito de la firma que dejaba más que claro su estado.

La guapa actriz se convertirá en madre por primera vez junto a su novio, el también actor Thomas Sadoski, con el que se comprometió el pasado mes de septiembre. La pareja se conoció cuando trabajaron juntos en las obra de Broadway ‘The Way We Get By’ y empezaron a salir juntos tras volver a coincidir de nuevo en otro proyecto, ‘The Last Word’, en marzo de este año.

Se ve que ambos están muy enamorados y decididos a formar una familia y pasar por el altar, aunque sólo llevan ocho meses de relación. A sus 40 años, el intérprete puso fin a su matrimonio con Kimberly Hope en octubre de 2015 después de ocho años. Por su parte, Amanda ya había dado por finalizado su noviazgo de dos años con la estrella televisiva Justin Long.