Amaia Salamanca, Sara Carbonero o Carlota Casiraghi entre las celebrities que lucen embarazo y elegancia

A pesar de tener unos kilitos de más por eso de ser mamá en un futuro muy cercano, las 'celebs' saben cómo disimularlo o cómo sacar barriguita a pasear, según como se mire, pero sin perder nunca el estilo. La elegancia siempre va de la mano de Sara Carbonero, quien sabe cómo ir a la última a pesar de lucir embarazo. Pantalones ceñidos, prendas totalmente 'trendy' o vestidos más holgados invaden el armario de la guapa periodista, y es que a pesar de estar algo acomplejadilla por los kilos de más, Sara puede presumir orgullosa de barriguita y pronto de un esperadísimo 'VIP baby'.

En cambio, Vanessa Lorenzo desde que anunciase su embarazo, no lo ha ocultado en ninguna ocasión. La novia de Carles Puyol ha lucido orgullosa vestidazos ajustados y ceñidos que marcaban su incipiente tripita. Quien no ha perdido ni una gota de estilo y glamour desde que conociésemos la noticia de su futura maternidad es Amaia Salamanca, quien a pesar de estar de cinco meses, todavía no se le nota demasiado. La actriz está estupendísima, sigue vistiendo de lo más casual en su día a día, y para acudir a algún que otro evento, ha optado por las faldas con vuelo para camuflar tripita.

Los futuros embarazos reales, tanto por parte de Carlota Casiraghi como de Magdalena de Suecia, han sido noticia estas últimas semanas. La hija de Carolina de Mónaco ha sido una de las celebrities que ha ocultado desde los primeros meses. Faldas vaporosas, vestidos sueltos y chaquetas anchas han llevado a la confusión sobre si estaba embarazada de verdad o todo era fruto de un rumor. Mientras, la princesa se ha dejado ver con zapatos planos, camisas más holgadas y vestidos anchos, eso sí, ambas sin perder ni un ápice de elegancia.