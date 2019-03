Amaia Salamanca, Sara Carbonero o Carlota Casiraghi entre las celebrities que se convertirán en futuras mamás

Estrellas de la gran y pequeña pantalla, periodistas y hasta princesas, la cigueña ha hecho de las suyas durante este veranito y ha dejado a numerosas 'celebs' embarazadísimas. Hace unos días nos sorprendía la noticia que lanzaba Vanitatis sobre el embarazo de la actriz Amaia Salamanca, quién está esperando su primer hijo junto a su pareja, Rosauro Baro. Tras tres felices años de relación, la próxima primavera se convertirán en toda una 'happy family'.

Como no podía ser de otra forma, el embarazo de Sara Carbonero es uno de los más comentados y más esperados del momento. El futuro 'vip baby' puede ser todo un portento futbolista, como su padre Iker Casillas, o quizás le de por eso del periodismo deportivo... ¡Quién sabe! Lo que sí sabemos es que será niño y con esos papis de armas tomar... ¡Saldrá guapo a rabiar!

Si hay algo que no se puede ocultar es la barriguita... ¡que se lo digan a Carlota Casiraghi! Aunque no ha querido hacer ningún comunicado oficial ni ninguna declaración, ha dejado entrever en numerosas ocasiones su rostro de felicidad y su ya considerable tripita. Tras la reciente boda de su hermano Andrea Casiraghi, la Casa Real monegasca sigue de enhorabuena con el embarazo de Carlota, quién se convertirá en mami primeriza con 27 años tras dos años de relación con el actor marroquí, Gad Elmaleh. Pero ojo, porque no es el único embarazo real que tenemos viento en popa: la princesa Magdalena de Suecia está embarazada de tres meses y la futura mami quiso hacer partícipes a todos sus seguidores comentando la noticia a través de las redes sociales, ¡menuda mami 2.0!

La Casa Real de Mónaco y de Suiza no son las únicas que están de enhorabuena ya que la familia real inglesa también celebra ya el embarazo de Zara Phillips, la nieta mayor de la reina Isabel II. La hija jinete de la princesa Ana ha mostrado ya por primera vez su embarazo durante un partido de polo en Tidworth, la princesa Ana y su marido, Mark Phillips, serán papás del cuarto bisnieto de la soberana británica tras la llegada al mundo de George Alexander Louis.

Otras 'celebs' que muy prontito se convertirán en mamis estilosas son Jennifer Love-Hewitt, quién ella misma ha confesado que la sensación de estar embarazada es algo espectacular, Megan Fox y Mar Saura, ambas embarazadas de su segundo hijo o la oscarizada y futura mami primeriza Kate Winslet. O el caso de Gwen Stefani, que va a por el tercero.