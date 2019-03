Amaia Salamanca ya sabe el sexo del segundo bebé que está en camino: un niño

Amaia Salamanca está disfrutando al máximo del embarazo de su segundo hijo. A pesar de que la actriz ha evitado acudir a actos públicos que no tuviesen que ver con su trabajo en los últimos meses, Amaia ha amadrinado esta semana un evento de la firma DS Automobiles celebrado en la Embajada francesa. Allí coincidió con otros rostros conocidos como Carmen Martínez- Bordiú, Roberto Torreta y su esposa, Carmen Echevarría, Brianda Fitz James Stuart, Marina Castaño, Ana García-Siñeriz, Paloma Segrelles y Marco Sverini.

La intérprete acaparó todos los flashes a su llegada al evento, en el que lució un veraniego vestido blanco que resaltaba su avanzado estado de gestación y su melena rubio platino. La actriz, muy sonriente en todo momento, tuvo tiempo de hablar con los periodistas a los que confirmó que el bebé que espera “es un chico”. En cuanto a sus planes para el verano, ha reconocido que este año lo va a pasar en Madrid ultimando los preparativos del nacimiento e inmersa en el rodaje de los últimos capítulos de ‘Velvet’. “Lo estoy llevando exactamente igual. En el primero también estuve trabajando, yo creo que eso de alguna manera a mí me da 'vidilla', que es lo que me gusta porque me encanta mi profesión”, ha dicho.

Amaia y su marido, Rosauro Varo, están más felices que nunca y cumpliendo su sueño de formar una gran familia. “Yo siempre he dicho que lo quiero es formar una familia antes que casarme, y ya lo estoy haciendo. Casarme, pues igual para mucho más adelante”, ha comentado la actriz. Será el segundo hijo de la pareja, que ya celebró el nacimiento de su hija Olivia hace algo más de un año.