Amaia Salamanca luce por fin embarazo con su primer look de premamá

RECOGIÓ EL PREMIO ‘JOVEN TALENTO’ EN EL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA

Aunque en sus últimas apariciones Amaia Salamanca ha lucido tan guapérrima como siempre, hasta el momento no la habíamos visto presumir de embarazo puesto que la barriguita apenas se dejaba notar. Pero ha sido durante el Festival de Cine de Zaragoza, a donde la actriz ha acudido para recoger el premio a ‘Joven Talento’, donde la hemos podido ver por primera vez luciendo look premamá. Así Amaia optó por un amplio jersey negro con un gran pañuelo al cuello, pero los tacones no hay quién se los quite…