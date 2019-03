Amaia Salamanca, Gisele Bündchen o Heidi Klum, entre las famosas que recuperan su figura más rápido después del parto

HAY OTRAS QUE TARDAN MUCHO MÁS TIEMPO

Aunque creamos que todas las famosas se recuperan igual de rápido de sus embarazos, no es todo oro lo que reluce. La presentadora Tania Llasera ha reconocido en Instagram lo que le está costando recuperar su figura dos meses después de dar a luz. Lo cierto es que muchas se recuperan en tiempo récord gracias a la génetica, y no los vamos a negar, a base de muchos abdominales. Amaia Salamanca, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Elsa Pataky son algunas de ellas Sin embargo, Paula Echevarria, Beyonce o Kim Kardashian no lo han tenido tan fácil. La actriz de Velvet reconoció que le costó un año. ¡Y es que no todos los cuerpos son iguales!