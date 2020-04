Amaia Salamanca ha sido una de las invitadas este miércoles a 'El Hormiguero' a través de videollamada. La actriz mostraba su imagen más natural, y es que durante la cuarentena el no maquillarse y el ir en chándal o pijama está de moda.

La actriz se ha sincerado con Pablo Motos sobre cómo está llevando el confinamiento junto a sus tres hijos: "Los niños se han adaptado muy bien y se portan genial. Queda bastante por delante, pero lo de no ir al colegio les gusta. Les estoy ayudando a hacer los deberes, pero esta semana la tienen libre porque es Semana santa. Por videollamada han tenido que hacer muchas cosas. Ha sido un jaleo para profesores, padres, para todos. Pero por ahora las materias son fáciles y no tengo problema".

También ha aprovechado para cocinar junto a su hija Olivia: "Hoy por ejemplo, justo antes de conectar con vosotros, hemos hecho tarta. Mañana es el cumpleaños de mi niña, así que es una manera nueva de celebrarlo".

Además Amaia suele organizar su día de tal forma que por las mañanas hace ejercicio, por las tarde charla con sus amigas y grupos de actores, y también escucha música al ritmo de Dj Nano: "Bailamos todos y así desconectamos del día juntos".

La intérprete también ha revelado cómo pasó su propio cumpleaños durante la cuarentena: "Me faltaba el contacto físico, pero he hablado con mucha gente por teléfono cuando normalmente no me gusta hacerlo. Ha sido una manera diferente, he sentido el calor aunque no he tenido regalos. Mientras todos estén bien, eso es lo que importa".

