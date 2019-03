Álvaro Morata y Alice Campello, padres primerizos de gemelos

El futbolista Álvaro Morata y la modelo Alice Campello se han convertido en padres primerizos por partida doble. Los pequeños, Alessandro y Leonardo, han venido al mundo en el hospital veneciano Dell'Angelo y sus padres han querido darles la bienvenida con estos imágenes tan bonitas acompañadas de textos que derrochan cariño y amor.

Ha sido el futbolista el encargado de anunciar la buena noticia con tres fotografías. "Y llegó el día... 29 de julio de 2018, un día que jamás olvidaré. La espera ha sido muy larga, muy muy larga. Han sido tan sólo nueve meses, pero para nosotros han sido como tres años. No tengo palabras para darte las gracias, Alice, gracias por hacerme el regalo más bonito e increíble del mundo...".

Por su parte, la italiana ha confesado a sus seguidores que "no podría amar más a mi familia y no podría ser más feliz que eso. Es inexplicable. Gracias por todo lo que has hecho y haces por mí y gracias por estar tan cerca durante todo el embarazo y hoy. Eres el mejor esposo y padre del mundo, mi amor".

Durante todo el embarazo, la pareja ha compartido en las redes sociales las distintas fotografías que demostraban el dulce momento por el que estaban pasado, como cuando nos confirmaron que los niños se llamarían Alessandro y Leonardo.