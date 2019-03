Alicia Silverstone alimenta a su bebé pasándole la comida de su propia boca

La famosa actriz Alicia Silverstone ha querido, 'a priori', presumir de ser una mamá original y cuidadosa mostrando ella misma a sus fans en un vídeo casero lo bien que da de comer a su hijo Bear Blu, de diez meses, pero la jugada le ha salido rana, y la verdad, no nos extraña porque lo hace masticando la comida y dándosela de boca a boca. ¿Esto es normal?



Analicemos la situación, primero ella se lleva a la boca la comida, la mastica, y luego... ¡la escupe en la boca de su hijo! Pero es que además en su blog personal ‘The kind life’ escribió: "Acabo de tener un delicioso desayuno de sopa de mijo, col y rábano cocido al vapor con aceite de lino. ¡Yum! Alimenté a Bear con una pequeña cantidad de verduras de la sopa, de mi boca a la suya. Es su favorita y la mía. Literalmente se arrastra por la habitación para atacar mi boca si ve que estoy comiendo".



Por supuesto, las críticas no se han hecho esperar y su blog no para de recibir mensajes negativos por su manera de actuar. Hay algunos que dicen que su peculiar manera de ser mamá es como la de los pajaritos, que primero mastican los alimentos para dárselo a sus crías... ¡Las celebrities a veces no tienen límites! Y tú, ¿qué opinas de todo esto?