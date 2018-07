Alexis Bledel, de 'Las chicas Gilmore', dio a luz a su primer hijo en otoño pero la noticia acaba de salir a la luz

Este año, Netflix traerá de vuelta a Lorelai y Rory con un reboot de 'Las chicas Gilmore' que constará de cuatro capítulos de hora y media cada uno. Con este rescate, Alexis Bledel protagonizará el triunfante regreso en uno de los mejores momentos de su vida, pues acaba de salir a la luz la noticia de que fue madre en otoño.

Alexis, de 34 años, y su marido, Vincent Kartheiser, de 37, han hecho gala de la discreción que les caracteriza como pareja manteniendo la incógnita tanto el embarazo como el nacimiento del bebé. Y es que desde que se casaron en secreto en California en junio de 2014 no hemos sabido prácticamente nada de la vida en común de los tortolitos.

Ocho años después de que finalizara 'Las chicas Gilmore', la serie está a punto de volver y ha sido precisamente Scott Patterson, el compañero de reparto de Alexis en la ficción, quien ha revelado la buena noticia en una entrevista con Glamour: "Me encantó verla. Ha crecido mucho como mujer y ahora es una madre orgullosa, casada y feliz", comentó.

Scott no dudó en deshacerse en halagos con Bledel, de quien dijo que, aunque encarne a una joven de 18 años en la serie, no es problema porque está estupenda y no ha cambiado nada: "Es simplemente la persona más simpática, inteligente y adorable del mundo". Además, confesó que le está enseñando algún truquillo de paternidad, ya que su hijo es tan solo un año y medio más mayor que el suyo y están "disfrutando mucho de la compañía del otro". ¡Enhorabuena!