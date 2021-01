Adriana Abenia se sometía no hace mucho a una operación de pecho tras haberse detectado un sospechoso bulto. Y aunque al principio se asustó puesto que su madre ya había pasado por un cáncer de pecho, los resultados revelaron que no era su caso.

Además la colaboradora de 'Espejo Público' aprovechó para retocarse el busto, ya que tras haberse convertido en madre se le había caído un poco: "Me ha quedado el pecho muy bonito y ahora toca lucirlo", y añadía: “Nunca me había planteado hacerme esto, pero ya que tenía que entrar a quirófano quise arreglármelo, porque ahora mismo pienso que no voy a volver a ser madre", confesaba en una entrevista para el portal Vanitatis.

Ya el pasado verano adelantaba en una ronda de preguntas y respuestas que no volvería a quedarse embarazada: "No puedo más. Los demás sois muy valientes y tenéis una energía envidiable".

Así revelaba al mismo medio: "Mucha gente me dice que si la voy a dejar sola, pero pienso que es algo relativo. Muchos hermanos no tienen una relación extremadamente estrecha y sobreviven ante las adversidades. Pretendo que Luna sea muy sociable y lo es, lo que me encanta, porque es muy disfrutona. La idea desde un principio es tener un hijo solo, aunque he dicho a tantas cosas que no y he acabado haciéndolas... ".

