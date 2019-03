Adam Levine y su mujer Behati Prinsloo esperan su primer hijo

Adam Levine y Behati Prinsloo forman una de las parejas más cool del momento. El cantante y la modelo se dieron el sí quiero en 2014 en México, unión con la que sellaron su amor. Ahora, la pareja está de enhorabuena tras saltar la noticia del embarazo de la modelo.

Este será el primer hijo para ambos quienes desean tener varios hijos. Así, el cantante de Maroon 5 declaraba entre bromas que quería tener 100 hijos. La noticia la ha confirmado fuentes cercanas a ambos la revista People tras saltar los rumores el pasado martes en la presentación de la colección 2016 de bañadores y bikinis de la firma Victoria’s Secret.

En el evento la modelo posó con varios looks de la firma pero ocultaba siempre su figura en bikini bajo un caftan blanco de corte imperio. Además, cuando posaba de perfil se podía evidenciar una incipiente barriga que no pasó desapercibida. Los rumores aumentaron al perderse la fiesta con motivo de la emisión del especial televisivo 'The Victoria's Secret Swim Special' 2016, en el que participaba.