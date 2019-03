Adam Levine y Behati Prinsloo han llamado a su primera hija Dusty Rose

A pesar de los rumores de divorcio entre Behati Prinsloo y Adam Levine, lo cierto es que la pareja está feliz después del nacimiento de su primera hija. El portal E! News contaba en primicia que la modelo había dado a luz pero todavía se desconocía el nombre. Ahora ha sido Gwen Stefani quien en el programa de televisión Entertainment Tonight ha desvelado la incógnit,a ya que ha sido ella misma quien ha decidido el nombre.

"Nunca he sido muy buena dando consejos, pero la verdad es que he seguido muy cerca este embarazo con mucho interés y estoy realmente feliz y emocionada por los dos. Adam no paraba de mandarme mensajes pidiéndome opinión sobre los nombres", dijo la cantante en el espacio televisivo, y al final se decantaron por Dusty Rose entre todas las opciones que había.

La modelo ha ido publicado a través de su perfil de Instagram la evolución de su embarazo, pero como siga los pasos de su amiga Bar Refaeli, vamos a tardar en conocer a la pequeña. Cuando todavía no había llegado al mundo su hija y ni siquiera estaba casado con el ángel de Victoria's Secret, el vocalista de Maroon 5 habló de su intención de convertirse en padre de familia numerosa: "Me gustaría tener 100 hijos. Quiero tener más hijos de los que son socialmente responsable", dijo con tono de broma.