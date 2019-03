Acusan a Angelina Jolie de mala madre

Considerada como una mujer todoterreno, nos sorprende como actriz, como mujer solidaria, como icono sexual y, como no, como madre ejemplar de sus seis hijos. Pero anodadados nos hemos quedado cuando hemos conocido los rumores que rondan sobre Angelina Jolie.

Resulta que, por lo visto, no presta la misma atención a todos sus hijos, e ignora más que a ninguno a la pequeña Shiloh. Según se comenta, la propia actriz está preocupada por no tener mucho tiempo para ocuparse de ellos. Pero luego a la hora de la verdad, Jolie no lo demostraría...

Una fuente anónima ha asegurado: “Los niños estaban jugando cuando Shiloh se cayó y se hirió... Dejó que se ocupara la niñera”. ¿Ni se acercó como buena mamá a hacerle el 'cura, sana'? De ser ciertos los rumores... ¡Se nos caería un mito! No entendemos por qué, si los Brangelina han defendido a su niña a capa y espada por las críticas sobre su excasa feminidad. pero, si son ciertos estos rumores, la pequeña no tendría la misma atención que el resto de sus hermanos.

Y nos preguntamos... ¿qué hará Pitt ante esta situación? porque para algo es el hombre de la casa, ¿no?