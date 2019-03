La actriz Anna Chlumsky está embarazada de su segundo hijo

La actriz Anna Clumsky se dio a conocer cuando tenía solo once años en la película 'Mi chica', film que marcó parte de nuestra infancia y por la que siempre será recordada la intérprete. Ahora, casi 25 años después, Anna sigue con su carrera formando parte del reparto de la serie de HBO, 'Veep', y vive felizmente casada desde el año 2008 con su marido Shaun So.

La actriz acaba de confirmar entusiasmada en un vídeo chat en directo a través de Facebook con la revista Travel + Leisure que está embarazada de su segundo hijo. Clumsky ya tiene a su pequeña Penélope de dos años y ha declarado que está encantada con la maternidad, por lo que la noticia de su embarazo ha sido toda una alegría para ella.

Así, hace un tiempo hablaba de lo bonito que está siendo ser madre: "Es maravilloso, me encanta. Ahora está empezando a desarrollar su personalidad y es algo increíble. Es una niña muy divertida y muy dulce, y también tiene mucho carácter. Me encantan todos esos rasgos de su carácter. Querría pasar todo el tiempo posible con ella aunque no fuera mi hija. Es muy buena compañía", decía.

Por el momento se desconoce el sexo del bebé y el nombre, pero tal y como declaró seguro que le llaman de alguna manera original pues a la actriz le encantan los nombres únicos.