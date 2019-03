Aaron Carter y Lina Valentina esperan su primer hijo

Aaron Carter y Lina Valentina comenzaron su relación hace tan solo dos meses. Ahora el cantante ha compartido a través de sus redes sociales que ha comprado su primera casa y que planea pedirle matrimonio a su pareja. La vida privada de Aaron ha estado siempre llena de sorpresas y problemas: ha sido detenido en varias ocasiones, ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, ha ido a rehabilitación, ya se ha prometido una vez y, ahora, va a ser padre.

A través de una foto con Valentina, ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el momento que está viviendo: "Estoy en un lugar asombroso tanto mentalmente como físico y emocionalmente. Finalmente compré mi primera casa y pronto le haré una propuesta de matrimonio a mi novia, y además nosotros podríamos estar esperando...".

A raíz de esta publicación Carter ha recibido todo tipo de comentarios por parte de sus haters, por lo que ha decidido publicar un segundo comentario para demostrar que está trabajando duro: "Acabo de comprar mi primera casa. He coproducido un increíble nuevo álbum y además lo he escrito. Mis impuestos están pagados y hago más de 200 shows musicales y televisivos. Estoy volando de vuelta a LAX con el amor de mi vida y acabo de tener un show maravilloso en Filipinas. Vuestro amor y apoyo es increíble", dejando claro que no le importan todos aquellos que le critican, sino los que le apoyan.