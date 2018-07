De viaje, en casa, en familia o junto a amigos, los celebrities posan en las twitpics

Como les gusta a nuestras celebrities contarnos todo lo que hacen, y no es para menos. ¡No pierden el tiempo! Solo hay que ver sus fotografías y es que una imagen vale más que mil palabras. Algunos como Paula Echevarría y su guapísimo marido, David Bustamante, optaron por la música para pasar el rato, por eso acudieron a ver el musical de “Hoy no me puedo levantar”. A su vez, Roko no deja la música en ningún momento y se coló en el camerino de los actores de Vive Cantando.

Heidi Klum decidió darse un caprichillo y encargar comida rápida. Pero para capricho el de Miranda Kerr, que nos morimos de envidia al ver como disfruta en una playa de arena blanca bajo el sol en pleno otoño. ¡Quién estuviese ahí!

Los más peques de la casa también tienen su hueco en las redes sociales. Alessandria Ambrosio juega junto a su hija Anja Mazur y el perrito de la casa. A su vez, la pareja Neil Patrick y David Burtka se trasladan junto a sus hijos al ‘país de las maravillas’.

Pero lo que más les gusta a nuestros famosos es juntarse con sus amigos. Y sino mirar al trío de guapos formado por Maxi Iglesias, Cesar Azpilicueta y Fernado Torres. Doutzen Kroes y Candice Swanepoel también se lo pasan de maravilla además de lucir la misma gorra. David Bustamante también ha estado junto a viejos amigos como Gloria Gstefan y Emilio Estefan y junto a su mujer acompañados de Daniel Diges y Adrian Lastra. ¡Qué bien se lo pasan!

Para dar un poquito de calentón a las twitipics Rihanna muestra sus encantos y luce cuerpazo en una piscina en las Islas Griegas. Y para enternecerlas llega Beyoncé con Ivy Blue y nos deleitan con unas imágenes de madre e hija de lo más tiernas.