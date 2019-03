Las twitpics de la semana vienen cargadas de ambiente veraniego

Esta semana, Twitter nos ha dejado unas instantáneas de lo más variopintas. El ángel de Victoria Secret, Alessandra Ambrosio, no se encuentra entre ángeles pero si que está más que feliz rodeada de estos dos piratas. ¡Cómo para no subir semejante instantánea a la red! Otra de las modelos más in del momento, Malena Costa, dio un adelanto a sus fans del modelito que iba a lucir en la Pasarela 080 Barcelona Fashion.

Y si hay alguien que puede lucir en la red su torso es David Bustamante. Una semana más, ha alegrado a todos sus fans con una foto de lo mas sensual. Mientras, sus dos amores, Paula Echevarría y su hija Daniela, han querido compartir con todos los fans de Facebook un momento de lo más tierno.

Otra instantánea que nos ha llegado al alma es la de la cantante Rihanna, quien ha mostrado su cara más triste en la red tras la muerte de su abuela. Todo lo contrario que su compañera de profesión Pink, que ha protagonizado el momento 'pelos' de la semana, enseñándonos cómo es una de sus sesiones de peluquería a domicilio. Pero quien sí necesitaría una buena peluquera es Joe Jonas, que seguro que después de montarse en todas las atracciones del parque temático acabaría con unos pelos...

Y como el verano es para divertirse, la cantante Edurne disfruta como una niña en la piscina. Mientras tanto, y al otro lado del charco, Jessica Alba disfruta de sus dos soles en la playa. Y, ¿quién está luciendo tripita en una playa cercana? Romina Belluscio, que está disfrutando de unos días de relax en Ibiza junto a Guti.

Sin duda alguna, un sinfin de 'twitpics' que vienen cargaditas del espíritu del verano.