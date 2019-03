Las twitpics de la semana nos enseñan los momentos vacacionales de nuestras celebs

Esta semana Twitter llega cargadito de fotos de lo más variopintas… Pero si hay alguien que se lleva la palma es Miley Cyrus. Sabemos que la cantante es fan incondicional de Twitter: cosa que hace, cosa que la publica. Esta semana la ex estrella Disney nos ha sorprendido con un nuevo cambio de look, y su avatar se ha convertido en un `Mileyunicornio´. Pero parece que esto del Twitter es cosa de familia. El padre de Miley se ha encargado de contar al mundo el tan desagradable ingreso de su hijo pequeño con una instantánea que podría haberse ahorrado…

Las pequeñas de la casa no pueden tuitear aún, pero sí lo hacen sus mamás. Jessica Simpson y Victoria Beckham nos muestran a sus respectivas niñas. ¡Son una monada! Y es que de tal palo tal astilla. Con el estilazo que tiene estas dos mamis sus niñas no podían ser menos. Pero el que ha compartido su momento más familiar es Feliciano López. El tenista pasó un día rodeado de los suyos y no dudó en compartirlo con sus seguidores.

Sin embargo si hay algo que apetece en verano es viajar y relejarse. Sino que se lo pregunten a Ana Fernandez que nos enseña todos y cada uno de sus momentos playeros. ¡Qué envidia Chispitas! La que nos tiene despistada con tanto viaje es Raquel del Rosario que no sabemos donde se ha ido. Pero con sonrisa y pasaporte en mano la cantante ha emprendido un viaje express para relajarse. Lo que si sabemos es donde está Jessica Alba. Shangay ha sido el destino elegido por la actriz para pasar unos días y nos ha dejado unas instantáneas muy divertidas.

Muchas twitpics las de esta semana y todas cargaditas con el buen rollo del verano. En nuestra galería te hemos dejado el resumen semanal de las mejores. ¡Menudos momentazos nos han dejado las celebs!