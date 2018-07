Las twitpics ponen buena cara al mal tiempo otoñal para recibir un mes de octubre en todo su esplendor

Una semana más nuestras celebrities vuelven a ser los protagonistas de las redes sociales y parece indicar que todo va ‘viento en popa a toda vela’. A pesar de que algunos apuren sus últimos días de vacaciones, hay quienes ya han vuelto a su rutina de trabajo. Y qué mejor manera de volver que con un cambio de look como el de Vanessa Hudgens.

Para Bar Rafaelli el verano todavía no ha terminado. Una colchoneta parece ser un buen lugar de descanso bajo el sol, y así la vemos comodísima y disfrutando todavía del su verano particular en las twitpics. Candice Swanepoel también sigue prefiriendo la playa, y es que... ¡Quién la pillara ahora! Aunque hay otros que optan por otro tipo de actividades para distraerse, Stella McCartney, Cara Delevingne y Rita Ora se han ido hasta París para disfrutar de la semana de la moda. Algo parecido han hecho Lily Colins y Ciara Harris que se encontraron durante el desfile de ‘Givenchy’. Por el contrario, Miguel Ángel Silvestre no se ha ido muy lejos para disfrutar de unos últimos días estivales junto a su churri, Blanca Suárez. La pareja decidió darse una escapadita a Murcia.

Pero hay quienes han tenido que volver al trabajo, aunque parece que no se lo pasan nada mal. Maria Castro, es un buen ejemplo de ello, la actriz nos deleita con una divertida fotografía entre rodaje y rodaje. Gisele Bundchen aprovecha para beber agua de coco mientras la maquillan. Aunque hay veces que un descanso entre tanto trabajo no viene nada mal, como el que se brindan Fernando Verdasco y Djokovic.

Esta vez, tampoco han faltado imágenes ‘románticas’. Como siempre, David Bustamante y Paula Echeverría nos muestran su lado más dulce compartiendo un pastel. Aunque también hemos podido ver a unos enamoradísimos Rosie Huntington y Jason Statham o a la actriz Stacy Keibler junto a su nuevo novio, Jared Pobre. Y es que aunque dicen que la primavera la sangre altera, parece que este otoño 'love is in the air'.