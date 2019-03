Las twitpics se llenan de nuevos amores, vuelta al trabajo y fiestecitas

Esta semana Twitter se ha revolucionado por una quedada. Los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo se han reunido tras once años y todos ellos han compartido con sus seguidores una bonita istantánea del momento. Y es que parece que todos están muy nostálgicos porque David Bisbal no ha parado de subir fotos de sus primeras giras. Está tan orgulloso de sus fans que no ha dudado en subirlas a su cuenta personal.

Úrsula Corberó ya nos tiene acostumbrados a esto de enseñarnos todo lo que come. Ahora parece que ya ha cambiado los helados del verano por un rico sushi. Y como a la actriz no le basta con esto, también comparte con todos sus seguidores las fiestas que se pega con su compi Hiba Abouk. Y si hay una que siempre está de cena es Giselle Calderón. No hay semana en la que no nos muestre lo bien que se lo pasa con su chupi pandi.

Soraya Arnelas no para de compartir fotos con su nuevo chrurri. Vale, es modelo y guapísimo, pero al final va a colapsar la red con tanta imagen romántica. Al que parece que esto del trabajo no le afecta es a Justin Bieber porque cada semana nos sorprende con twitpics de lo más variaditas. Esta vez parece que al cantante le ha dado por subirse a una moto…

Pero los hay que están ya trabajando duro. Dani Martín nos ha dado un adelanto de cómo está siendo la grabación de su nuevo disco. Y otro que está trabajando duro por las américas es Maxi Iglesias que no deja de compartir con sus fans los mejores momentos del programa MQB!.