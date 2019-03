Las twitpics se invaden de las vacaciones navideñas más 'hot' de las celebrities

L@s famos@s están de vacaciones navideñas, pero no todos optan por la nieve como Bar Rafaeli. Sofía Vergara, Heidi Klum o Laura Sánchez se van a la playa y pasan estos días invernales a pleno sol y en alta mar.

Otras, como Ana Fernández, cogen el coche y donde el viento les lleve o mejor aún el helicóptero para sobre volar la ciudad de Miami al estilo de Enrique Iglesias. Pero si puedes ver un buen partido de la NBA, mejor que mejor, sobre todo para Justin Bieber y Chris Paul Junior.

Aunque no hace falta irse muy lejos para pasarlo a lo grande con un par de disfraces y una buena caracterización Demi Lovato se lo pasa pipa jugando entre chicas. La que no juega a cambiar de look es Blanca Suárez, que se lo toma tan en serio que se corta un flequillo recto ideal.

Pero después de tantas comidas navideñas, las calorías se asientan con una buena siesta como la que se echaron los perros de Miley Cyrus. Y lo mejor para descansar es estar con las abuelas como lo hace Emily VanCamp, o con las mamis como Eva Longoria y su hermana.

Sin embargo, para otros el trabajo no se ha acabado y no descansan ni un momento. Angy Fernández de hecho lo da todo en el estudio de grabación.