Las twitpics se disfrazan, calentando motores para la noche de Halloween

Halloween está en camino y los famosos están nerviositos pensando ya con qué disfraz nos van a sorprender. Bar Rafaeli parece que se guarda un joker bajo la manga que todavía no nos ha querido revelar, así que seguro que elegirá algo increíble. Pero hasta ahora ha estado probándose alguno como ese disfraz de mariquita con el que está adorable. Pero... ¿qué me decís de sus compis? La que no necesita disfraz es Jessica Simpson que nos manda el beso de la muerte desde su cama. Le impacto hasta a Taylor Swifft que se echa las manos a la boca. También Nick Jonas está dudando sobre qué se puede poner, así que él prueba con todo, hasta con bigotes de comida.

Aunque no todos se tienen que disfrazar para la noche de los muertos, sino que tienen que hacerlo por exigencias del guión. Como Mario Casas que subió fotos vestido de guerrillero verde para la película de Alex de la Iglesia `Las Brujas de Zugarraamurdi´... ¡Qué mono! Y Edurne es la copia exacta de Sandy en el musical de Grease, a la que fueron a ver sus amigos Martina Klein y Alex Corretja, que por cierto les encantó.

Y si se trata de transformaciones y caracterización los maestros de este arte son 'Tu cara me suena' que hacen maravillas con los concursantes. A Roko y a Anna Simon son a las que más les gusta esto de convertirse en otros famosos... ¡Programa tras programa se lo pasan pipa!

Pero, ¿qué es lo más importante para pasárselo bien? Pues los amigos, claro. O sino que se lo digan a Anna Simon y Flo que no pararon de reír en los Neox Fan Awards; las chicas de 'Con el culo al aire', María León e Hiba Abouk o Miley Cyrus y Chuy.

Y qué sería de Twitter sin las fotos más sexys de algunas de las celebrities que comparten con todos nosotros su belleza. Rihanna siempre tan provocativa, la sobrina de Julia Roberts, Emma con sus fotos de móvil y Ashley Tislade que tuvo una sesión de fotos donde demostró su madera como modelo. Mientras Alessandra Ambrosio no presumió de ella misma sino de su adorable perrito peluche, o Carly Rae Jepsen de sus uñas étnicas.