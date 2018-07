Las twitpics se contagian por todo lo alto del siniestro y terrorífico espíritu de Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina y las celebrities patrias y de fuera de nuestras fronteras, ya se preparan para dar la bienvenida a la noche más esperada de la temporada. Posando entre calabazas se ha dejado ver Vanessa Hudgens, quien disfruta cual niña pequeña. Gisele Bundchen se ha dejado ver acompañadísima de Tom Brady, ambos ya disfrazados y derrochando amor por los cuatro costados. ¡'Love is in the air'!

Mientras Lo Bosworth se dejaba ver caracterizadísima de una impresionante calavera para celebrar Hallloween, Selena Gomez sigue conquistando fronteras allá donde va. A través de su perfil en Instagram se dejaba ver posando junto a su multitud de fans... ¡Ella se hace querer! Por su parte, Justin Bieber sigue disfrutando de ratitos de relax junto a sus amigotes más fieles e inseparables, y Bar Refaeli se muere de amor con los suyos: sus adorables perritos caniche. Por otro lado, Miley Cyrus ha posado con diferentes pelucas... la polémica cantante se ha dejado ver con un look muy similar a su querida 'Hanna Montana', ¿la echará de menos y querrá volverse a parecer en algo al personaje que le llevó al estrellato?

¡Sombra aquí... Y sombra allá! Muchas son las 'celebs' que se han dejado ver desde el set de maquillaje de rodaje, como Drew Barrymore, quien posaba junto a la maquilladora de Gucci, o Paula Echevarría y Manuela Vellés, que se dejaban ver la mar de sonrientes con las chicas de 'chapa y pintura' de 'Galerías Velvet', ellas también merecen su reconocimiento por la buena caracterización.

La fiesta de Men's Health también ha copado las redes sociales, donde a través de ellas hemos podido deleitarnos a más no poder con una instantanea ni más ni menos que de tres chulazos juntos y guapos a rabiar... ¡Miguel Ángel Silvestre, Hugo Silva y Asier Etxeandía!