Sofía Vergara, Kendall Jenner y Zac Efron se concentran en sus quehaceres diarios en las mejores twitpics de la semana

LAS MEJORES TWITPICS DE LA SEMANA

Después de una semanita de no parar, las celebrities nos han dejado bien claro que otra cosa no, pero parar no paran. Ya sea en el trabajo, de eventos, promociones o en su propia casa, lo suyo es una agenda completa noche y día. Bien claro lo dejan Zac Efron, Sofía Vergara, Hilary Duff, Austin Mahone, Demi Lovato o Blanca Suárez entre muchos otros. Y es que las twitpics son unas ‘chivatas’…