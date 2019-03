'Selfies' de lo más sexy, reencuentros y sesiones de peluquería y maquillaje en las mejores twitpics de la semana

'Selfies', caretos, poses de lo más sexy, buena compañía... ¡Todo tiene cabida en las mejores twitpics de esta semana! Las redes sociales siguen estando 'on fire' y las culpables no son ni más ni menos que nuestras celebrities, esas que viven pegadas a sus teléfonos móviles y no paran de deleitar al personal a golpe de tuit e imagen.

Todos los entresijos de la última edición de los Premios Grammy nos los contaron sus propios protagonistas a través de las redes, donde quisieron compartir alguna que otra instantánea para enseñar al mundo sus mejores modelitos para la ocasión. Madonna quiso dejarse ver junto a su hijo, al que vistió exactamente igual que ella, mientras Taylor Swift se moría de nervios en el backstage y Ashanti enseñaba 'pechamen' mientras la maquillan.

Otro evento de altura que ha estado copado de celebrities y rostros de la gran pantalla han sido los Premios Feroz. El cine español está de enhorabuena, y Blanca Suárez, Carlos Areces y Raúl Arévalo han querido posar de una guisa muy famosa para dejar constancia de que los 'Amantes Pasajeros' estuvieron presente en esta primera exitosa edición de los galardones.

Por su parte y bien solito se deja ver en la cama Miguel Ángel Silvestre... ¿Echará de menos a su chica? Seguro que candidatas para ocupar su lugar no le faltan. Otro que tal baila y que se ha encargado de poner las redes sociales 'on fire' ha sido el mismísimo Andrés Velencoso, quien presume de cuerpazo, torso al aire y manda millones de sonrisas a sus seguidores... ¡No podemos parar se suspirar por sus huesitos!

Mientras, David Bustamante y Paula Echevarría siguen en su linea... ¡Respirando y derrochando amor por donde pasan! Pero esta semana nos ha sorprendido mucho la presencia de Manuel Carrasco entre jugadores del Real Madrid. El cantante onubense se ha querido fotografiar junto a su amigo Sergio Ramos, con quien comparte una bonita amistad y afición por el flamenco. También le hemos podido ver junto a Cristiano Ronaldo, ambos son protagonistas de una bonita estampa... ¡Balón de oro y disco de platino juntos!

Otras que han revolucionado las redes esta semana son las mismísimas Miley Cyrus y Madonna. Las dos divas del pop se han subido al escenario para interpretar un par de temas juntas y han dejado huella a través de sus perfiles en Instagram. Dios las cría... ¡Y ellas se juntan!