En pleno diciembre las celebrities calientan las redes sociales con las mejores twitpics de la semana

Una vez más estamos ansiosos por ver cuáles han sido los planes que han disfrutado las celebrities a lo largo de la semana. Y por eso hemos estado al tanto de todos y cada uno de sus movimientos en las redes sociales. ¡Y es que las ‘celebs’ no paran de contarnos todo lo que hacen!

Esta semana el frío ha sido uno de los protagonistas de las twitpics. Pero para no sufrir mucho por las bajas temperaturas, las celebrities no han dudado en abrigarse. Miley Cyrus ha elegido un buen abrigo de plumas, por el contrario, Nicky Hilton ha lucido un gorro de pelo negro para que no se le enfríen las ideas. Selena Gomez y Demi Lovato también han posado con sus abrigos y sus respectivos gorros en estas fechas tan frioleras.

Pero el frío no ha sido impedimento para que la fiesta continúe y si no, mirar lo mona que posa Lily Collins en una fiesta. Pero ella no es la única y es que los protas de ‘Los Amantes Pasajeros’ se han divertido, y mucho, yéndose de fiesta. Karlie-Kloss, Adriana Lima, Behati-Prinsloo y Lily-Aldridge también se lo han pasado en la Fashion Show como hemos podido observar en una de sus fotografías.

Pero siempre queda hueco para nuestras VIPS súper mamás. Gisele Bündchen ha querido dejar claro que ella sí que es una súper mamá y para ello, ha querido mostrarnos como es capaz de trabajar y cuidar del peque al mismo tiempo. Pero Emmy Rossum no quería ser menos y por eso ha recreado la misma foto de Gisele. Sofía Vergara también ha subido una graciosa instantánea junto a su ‘hijo’ Rico Rodríguez en la serie ‘Modern family’. ¡Qué bien se lo pasan!

Y es que las twitpics siempre vienen cargaditas de momentazos VIPs que nadie se quiere perder.