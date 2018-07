Caretos de toda clase y condición en las mejores twitpics de la semana

Que no, que lo de poner morritos y atusarse el pelo para salir bien en las fotos es algo que sige vigente pero no es la última moda. Esta semana las mejores twitpics dejan patente que el último grito es poner 'careto' y tomarse con humor lo de posar.

Cara Delevingne y Rita Ora hicieron gala de esta técnica en los premios 'Glamour Women of the Year', donde ellas no podían faltar. Jessica Simpson tampoco tiene desperdicio haciendo una pose muy 'diver' mientras compara su creciente tripita con un globo y Angy, que ya lleva haciéndolo bastante tiempo, también saca su 'peor lado'.

Eso sí, también las hay que no renuncian a dejar claro que lo suyo es belleza pura y dura. Doutzen Kroes nos ha dejado una bonita imagen de ella bajo el sol, al igual que Rosie Huntington-Whiteley, con pamela y gafas de lo más 'fashion'. Y como premio a las fotos más fashion, Jessica Alba con look vintage mientras grababa 'Dear Eleanor' en Colorado y Rihanna posando cual diva en la escalera de la casa de Coco Chanel en París.

Las fotos de nuestras 'celebs' con sus 'best friends' tampoco han faltado y es que les encanta subir fotitos acompañados de los suyos. Kim Kardashian nos dejó verla rodeada de sus amigas en su reciente 'baby shower' y Ana Fernández se lo pasa pipa tomando un helado con las suyas por el centro de Madrid. Y para amistades 'fashion', las de Michael Kors posando en la 'CFDA Fashion Awards' junto a Cody Horn y Karolina Kurkova y Rihanna recibiendo un besito en la frente del diseñador Azzedine Alaïa. ¿Qué nos deparará la próxima semana?