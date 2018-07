Momentazos en el trabajo, amor de madre y mucho cuerpazo en las twitpics de la semana

Nuestras 'celebs' saben cómo sacar tiempo para todo. Trabajo, familia, amigos... y la prueba está en los fotones que todas las semanas nos dejan en sus redes sociales y que no nos perdemos por nada del mundo.

Como su trabajo es más diver de lo normal, nos encanta que compartan momentazos como el de Angy Fernández ensayando dándolo todo, Blanca Suárez durante una entrevista en Miami de 'Los Amantes Pasajeros', Paula Echevarría con 'los potingues' mientras la maquillan o Miguel Ángel Silvestre de punta en blanco directo a la rueda de prensa de 'Galerías Velvet'. Eso sí, el detallazo padre ha sido el mensajito que Demi Lovato mandó a sus fans desde 'The X Factor'.

Siempre nos roban el corazoncito cuando se ponen en plan maternal a tope y es que da gusto ver a la increíble Alessandra Ambrosio posando guapísima con sus hijos, Anja y Noah Mazur, durante un viaje familiar. Hilary Duff también se va de paseo con su pequeño hombretón,Luca y Miranda Kerr se lleva la palma con el fotón que compartió columpiándose con su hijo Flynn.

A cuerpazo que quita el hipo a nuestros famosos no les gana nadie y si no que se lo digan a David Bustamante, que nos deleitó con ese cuerpo serrano mientras grababa el spot de su nueva fragancia. Malena Costa tampoco se queda atrás bronceándose en un barco junto a Mario Suárez y otros amigos y Bar Refaeli no puedo estar mejor con mini bikini colorido.

Eso sí, reconocemos que lo más impactante de esta semana ha sido el regalito que nos dejó David Beckham mostrando a la siempre seriota Victoria riendo a carcajada limpia. ¡Menudo sorpresón!

¿Qué nos deparará la próxima semana?