Mil y un planes de las celebrities en las twitpics de la semana

Como es costumbre, nuestras celebrities vuelven a ser las grandes protagonistas de las redes sociales. ¡Como para no! Y es que no paran de contarnos todo lo que hacen en cada momento, por esa razón nosotras no perdemos ningún detalle.

Esta semana las celebrities no han parado ni un minuto, por eso han dedicado sus limitados momentos libres para tomarse un descanso. Angy Fernández se toma un segundo de su descanso en el rodaje de ‘Torrente 5’ para contarnos cómo le va. Por su parte, Ashley Tisdale se relaja en la playa junto a su perrita y Selena Gomez opta por tomarse un refresco para evadirse de su momento laboral.

Pero eso no significa que no tengan tiempo para disfrutar de un poco de fiesta. La misma Sele se fue a tomar unas copas junto a una amiga. Y de copas se fueron también Rihanna y Katy Perry que tampoco perdieron el tiempo y las pudimos ver juntas de fiesta. Lo mismo ha hecho Madonna que terminó sacando el abanico del calor que hacía.

Como todas las semanas, nuestros ‘VIP babies’ también tienen su huecos en las Twitpics. Gisele Bündchen vuelve a deleitarnos con una foto de su peque, esta vez haciendo yoga con ella. A su vez Justin Bieber también se ha enternecido y ha compartido una foto junto a un bebé titulado como “inocencia”.

A pesar de tener muchos quehaceres, las celebrities siempre tienen un hueco para compartir sus experiencias por las redes sociales. Algo de lo que estamos realmente encantadas ya que así nos enteramos de todo lo que hacen. Por esa razón, estaremos impacientes por ver qué nos traen la semana que viene.