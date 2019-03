A muchos todavía les cuesta pensar que el verano ha llegado a su fin, y sino que se lo pregunten a los famosos, que no paran de publicar imágenes en Instagram recordando algún momento de la temporada estival. Andrés Velencoso ha compartido con sus seguidores una imagen en la piscina junto a su perro, con el hashtag #TB (throwback, o regreso al pasado), y es que al modelo le encanta lucir palmito, en sus redes sociales, cuando sale un rayo de sol. También nos ha dejado en shock el desnudo de Maxi Iglesias en la playa… ¡Y es que nuestros VIPs están más buenos que el pan!

Otros ya se han concienciado y han vuelto a la carga, como es el caso de Sergio Ramos y Mario Suárez, que ambos han compartido en sus respectivos perfiles de las redes sociales una imagen durante un entrenamiento de fútbol. Los cantantes se han subido a los escenarios y están revolucionando a sus fans, como Thalía o Maluma, que están de gira: el último concierto que ha dado la mexicana ha sido en Dallas y el del colombiano en Madrid. ¡Vaya par de guapos!

Otras twitpics de moda como las de Paula Echevarría, Pilar Rubio, Blanca Suárez, Gigi Hadid o las hermanas Kardashian-Jenner ya son un mito: Y es que todas las semanas son protagonistas de esta galería con sus looks atrevidos y su estilo 'preppy' o 'rockero'. No podía faltar entre las más activas en las redes sociales nuestra queridísima Miley Cyrus, que esta vez ha cambiado sus mejores galas por el pijama, ya que la cantante ha compartido una instantánea junto a su madre yéndose a la cama. Alba Carrillo y Feliciano López se han puesto en remojo en la piscina, pero… ¡Que no cunda el pánico! Lo han hecho por separado. Estos planes para el mes de octubre y muchos más en las mejores twitpics de la semana.