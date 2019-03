Las mejores twitpics de la semana

Como todo mortal, nuestras celebrities han estado esta última semana a caballo entre el mes de agosto y septiembre. Algunos han tenido que volver a la vida real y ya se han puesto manos a la obra con proyectos o con su trabajo, como es el caso de Sergio Ramos, quien ha compartido una foto con todos sus seguidores durante un entrenamiento con la selección española de fútbol. También la madre de sus dos hijos, Pilar Rubio, ha tenido que volver al trabajo, pero ella lo ha hecho subida en una moto de color blanco roto. ¡Pero qué fashion! Sin embargo, también tenemos a nuestros famosos más rebeldes, los que se niegan a que el verano llegue a su fin. Goya Toledo ha presumido de cuerpazo con un mini bikini de color rojo, ¡está cestupenda! y Chino Darín ha compartido su imagen más tierna, una en blanco y negro en la que se tapa la cara como un 'monito' del whatsapp, durante sus vacaciones en Argentina con Úrsula Corberó.

Los selfies siguen siendo el arma seductora que eligen los famosos para triunfar en sus redes sociales. Así, Cristiano Ronaldo nos ha deleitado con un flequillo perfectamente peinado con gomina, Gisele Bündchen nos ha dejado sin aliento con su belleza natural y Maxi Iglesias ha terminado de enamorarnos con su selfie en el avión... ¡No se puede ser más guapo! Los artistas musicales del panorama internacional han disfrutado de una de las noches más especiales del año, los MTV Video Music Awards 2016. Britney Spears ha optado por el negro y por enseñar un poco de carne para posar en el photocall de los VMAs. Beyoncé ha sido más excéntrica, con un look digno de una reina del pop. La intérprete de 'Single Ladies' ha compartido una imagen en blanco y negro en la que casi no le caben entre los brazos tantos premios. ¡Qué grande eres Queen B!

Y como no, el clan Kardashian-Jenner es uno de los grandes protagonistas de la semana. Kim Kardashian también acudió a los premios MTV y ha querido presumir de ello con un ajustadísimo vestido negro muy sexy. Kendall Jenner ha publicado una imagen en la que pide un taxi de una manera muy 'glam', tanto como su hermana Kourtney Kardashian, que ha presumido de una sesión de fotos para la revista Glamour. Kylie Jenner ha hecho alarde de su infinito armario posando con un nuevo look y Khloé Kardashian nos ha cautivado con una mirada felina y un outfit muy 'hot'. ¡Qué vivan las 'protas' de 'Keeping Up with the Kardashians'!