Lady Gaga, Andrés Velencosos, Irina Shayk y Úrsula Corberó dejan las redes cargadas de mucho beso celebritero

Un viernes más os traemos nuestra particular selección de las mejores twitpics de nuestros famosos y, como cada semana, no podían faltar las ya habituales Paula Echevarría y Marta Hazas, que día tras día no dejan de compartir los momentos más divertidos del rodaje de 'Velvet'.

Al igual que David Bustamante, que compartía una divertida imagen tomada durante uno de los viajes de su gira, Ariana Grande, que posaba con una de las camisetas del desfile de Victoria's Secret, o Taylor Swift, que también aprovechó la ocasión para posar con estos Ángeles tan sexys tras su actuación sobre la pasarela. Y es que el desfile de los ángeles más sexys del universo han dejado las redes volando con tanta ala celebritera.

También tenemos a Lady Gaga con cara de recién levantada, Andrés Velencoso con pelos de loco, Úrsula Corberó divirtiéndose con una amiga, Kylie Jenner y sus morritos, como marca la costumbre, los selfies de Rihanna y Jon Kortajarena y otros muchos completan la lista... ¡Todos quieren su hueco en esta recopilación 2.0 tan VIP!