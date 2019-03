Kim Kardashian, Behati Prinsloo o Justin Bieber, la 'vuelta al cole' de las celebrities en las twitpics

Bye, bye summer! Las celebrities han dejado a un lado la depresión postvacacional y se han puesto manos a la obra con sus compromisos sociales. Desde Kim Kardashian hasta Demi Lovato, pasando por Adam Levine, el Twitter semanal viene cargado de momentazos VIP como el que nos han regalado Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale. Las dos actrices parecen mantener la relación de amistad que comenzaron durante el rodaje de 'High School Musical', pues a juzgar por la instantánea que han compartido con sus seguidores, ambas se lo pasan de maravilla juntas.

Muy juntitos y sonrientes también se muestran Reese Witherspoon y Channing Tatum. Los dos actores coincidieron en una celebración y quisieron compartir aquel momento en las redes sociales. Inseparables también se han vuelto Sofia Vergara y Joe manganiello. La pareja de sexys de Hollywood ha compartido una divertida imagen en la que un 'hot' Joe sin camiseta intimida a la cámara mientras se fuma un puro, ¡hay que ver la suerte que tienen algunas! Como la que persigue a Cara Delevingne. La polémica modelo ha publicado una instantánea de su shooting junto a Kate Moss en la que ambas aparecen cara a cara, con amplias sonrisas y dedicándose miraditas sugerentes...

Cara a cara y casi besándose también están Kylie Minogue y Pablo Motos. La cantante aterrizó en España esta semana y su cita con 'El Hormiguero' no podía faltar en su agenda. Y cómo no, nuestro presentador favorito no desperdició ni un minuto con la guapísima artista. La que tampoco pierde el tiempo es Gisele Bündchen. La top model brasileña ha compartido en las redes sociales una imagen de lo más 'hot' en la que aparece entrenando con guantes de boxeo, un deporte muy celeb que cada vez se está poniendo más de moda.

Como si de una peli de terror se tratase, así se han fotografiado Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo. Empapados de sangre (de mentira) de pies a la cabeza, los dos están cuanto menos impactantes, ¿qué se traerá entre manos el feliz matrimonio?

Justin Bieber, Chrissy Teigen, Irina Shayk o Jennifer Lopez, entre otras, son algunas de las celebs que han publicado sus momentos más 'cool' durante su ajetreada semana, y aquí te los dejamos todos en esta gran galería.