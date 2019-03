Justin Bieber, Mario Casa, Blanca Suárez o Kendall Jenner sobreviven a la 'resaca' navideña con las mejores twitpics

Las fotos navideñas son las que más se repiten, empezando por la foto enigmática de Cristina Pedroche con la capa que cubría su expectante vestido antes de dar las Campanadas 2016. Marta Hazas no esconde su entusiasmo con el día de Reyes y podemos verla estrenando regalitos y disfrutando con su mascota. Por su lado, Sergio Ramos y Pilar Rubio abrieron los regalos con sus peques con mucha, mucha ilusión.

Otros en cambio prefieren pasar las Navidades en la playita. Así, podemos ver Justin Bieber con sus amigos en la orilla del mar… ¡y con trencitas en el pelo! Angy tampoco ha perdido el tiempo y ha volado hasta Tailandia, donde nos ha enseñado cómo se relaciona con los monos o cómo bucea con su chico. Jon Kortajarena o Juan Betancourt también han pasado de la nieve y han preferido coger un poco de colorcito navideño.

Eso sí, las imágenes familiares y amistosas que no falten. Los hermanos Hemsworth se abrazan súper sonrientes en el Instagram del pequeño de la casa; los hermanos Rivera nos desean feliz Navidad junto al árbol; David Bustamante y Paula Echevarría nos muestran su amor en la nieve; y los chicos de Dvicio sacan su lado divertido felicitando a una amiga por su cumple.

Pero esto no acaba aquí, pues las celebs no han dejado escapar la oportunidad de sacarse un selfie en cualquier momento. Kendall Jenner, Lady Gaga, Edurne, María Valverde, Joel Bosqued o Alba Carrillo han sido algunos de los que no se han resistido a las autofotos en esta semana. ¡Guapos!