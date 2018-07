Jon Kortajarena, Kim Kardashian, Andrés Velencoso o Vanessa Hudgens nos muestran su ajetreada semana con las mejores twitpics

La semana se ha pasado que ni nos hemos enterado y las mejores twitpics de estos días no nos han dejado para nada indiferentes. Las celebrities no han parado y han aprovechado para presumir de sus acciones promocionales, para mostrarnos sus compromisos profesionales y, como no, para relajarse a tope.

Así, Andrés Velencoso ha posado para Vogue, Blanca Suárez se ha dejado ver de lo más sexy en su reportaje para Women'secret, Miguel Ángel Silvestre ha aparecido en Woman, Úrsula Corberó se ha hecho una foto con su propio cartel y Zac Efron no ha dudado en leer su reportaje para Men’s Fitness.

Mientras, otros no han parado de currar, como Anna Simón, que pone morritos antes de comenzar 'Zapeando'. Berta Vázquez ha aprendido mucho viéndose en el capítulo de 'Vis a vis', a David Bustamante no le han faltado las entrevistas, Maxi Iglesias ha posado durante el rodaje y Zayn Malik ha actuado en 'La Voz'.

Eso sí, los hay que aprovechan cada ratito libre para desconectar, y qué mejor manera que con el libro de Xuso Jones, como Angy Fernández. Por otro lado, Behati Prinsloo ha pasado una divertida tarde con Blake Shelton, Gigi Hadid y su chico no han dejado de derrochar amor, Jon Kortajarena ha celebrado su cumple y Kim Kardashian se lo ha pasado en grande con Monica Bellucci.

¡No faltan los selfies! Los VIP son unos presumidos y llenan a todas horas sus redes con autofotos: Chino Darín, Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Lady Gaga, Mario Casas o Vanessa Hudgens no se han olvidado de mandarnos un saludo desde Instagram. ¡Bellos!