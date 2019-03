El final de las vacaciones se acerca para las celebrities más tuiteras

Como se nota que el veranito está acabando para las celebrities y para el resto de los mortales... Esta semana viene cargadita de instantáneas que los famosos suben desde sus puestos de trabajo. Aunque también queda algún que otro privilegiado que disfruta y apura sus últimos días de veraneo. Para la diversión tampoco falta tiempo y estrellas como Úrsula Corberó y Luis Fernández se lo pasan chachi piruleta. Otras como Miranda Kerr nos enseñan hasta... ¡sus clases de yoga!

Y como no, pasamos a las celebraciones ya que esta semana el componente de los One Direction, Liam Payne ha cumplido 19 añitos por todo lo alto. Nicole Richie por su parte se va de boda mientras que Edu Cruz o Nicky Hilton parecen estar pasándoselo muy bien de fiesta en fiesta.

Pero el verano si tiene algo es que es la estación de los reencuentros. De estar con amigos y disfrutar con ellos lo que no puedes durante es resto del año. La cantante Angy ha subido esta foto tan bonita en compañía de una amiga en las playas de Mallorca. Y otra que también se lo pasa genial es Lucy Hale, una de las protagonistas de la serie Pretty Little Liars.

Amigos y animales son indispensables, por lo menos para nuestra bloggera Noe, que tiene a su perrito en un pedestal. Lo mismo que Miley Cyrus o el diseñador Karl Lagerlfeld con su gatito blanco. También tenemos cambios de look como el de Jessica Alba o la foto que muestra a una Lady Gaga más natural que nunca.

Pero el trabajo es el tema central de esta semana y actrices como Rumer Willis ya suben fotos de sus rodajes. Javier Calvo aprovecha para promocionar su obra de teatro, y Zooey Deschanelse divierte de esta forma entre descanso y descanso. Cerramos con la familia que también es muy importante para nuestras estrellas. Kourtney Kardashian aparece de la guisa que la estamos viendo o Jamie Lynn Spears con su pequeña Maddie. Toda una semana cargadita que no tiene desperdicio.